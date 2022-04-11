Сбитый украинский беспилотник повредил при падении два жилых дома в Крыму

Крымский чиновник Биданец заявил, что сбитый украинский беспилотник повредил жилые дома

Сбитый украинский беспилотник при падении мог повредить два жилых дома в селе Таврическом на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец, передает ТАСС.

По словам чиновника, беспилотник, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), упал на окраине села. В результате взрывная волна выбила окна в двух частных домах. Также у них повреждена кровля.

Биданец добавил, что конструкции зданий уцелели, и основные повреждения пришлись на шифер. По его словам, власти Крыма помогут их устранить.

«Сейчас уже вице-премьер выехал, на контроле у главы республики этот вопрос», — сказал Биданец.

Он добавил, что от взрывной волны также лопнули стеклопакеты в окнах сельской школы. Специалисты уже делают замеры для их восстановления, сказал чиновник.

В ночь на 11 апреля стало известно, что ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский беспилотник в районе поселка Таврический. Он добавил, что обломки повредили один из домов, пострадавших нет.

13 марта также сообщалось о сбитом над территорией Крыма украинском беспилотнике. Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов рассказал, что таким образом Киев пытался «прощупать» ПВО в регионе.