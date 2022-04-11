В Крыму появится книга об истоках украинского нацизма

Глава парламента Крыма Константинов заявил о появлении книги об истоках нацизма на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове появится книга об истоках украинского нацизма и пути преодоления «этого тяжелого, смертельного заболевания». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Крыму хотят «показать и раскрыть в полной мере лицо украинского нацизма» с помощью обращения к его истокам и знаковым фигурам, которые стали культовыми для значительной части населения Украины. «А главное — поискать пути преодоления этого тяжелого, смертельного заболевания. Преодоление видится только в одном — полном и окончательном искоренении украинского нацизма, его вредоносной идеологии», — заявил он.

Константинов отметил, что сейчас продолжается работа над книгой, в которой будут даны ответы на вопросы: «Что 80 лет назад не доделали наши деды и прадеды?»; «Почему нацизм восстановился именно на Украине, территории бывшего Советского Союза, а не где-то в Европе?» и другие.

Парламентарий отметил, что на этой книге не собираются останавливаться. Так, первый тираж отвезут в школы освобожденных городов и сел Донбасса. «Пусть дети читают правдивые книги, а не ядовитую нацистскую пропаганду, которой их пичкали восемь лет», — подчеркнул он.

Ранее Константинов рассказал, что имущество украинских чиновников и олигархов, которое может быть конфисковано в Крыму, составляет миллиарды рублей. Речь идет о недвижимости, бизнес-активах, денежных средствах, вкладах в банках и ценных бумагах.