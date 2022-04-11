В горнолыжном фестивале в Сочи приняли участие около 100 детей-инвалидов

На Красной Поляне в горнолыжном фестивале «Я — первый!» приняли участие дети-инвалиды

В Сочи в фестивале адаптивного горнолыжного спорта «Я — первый!» приняли учатие около 100 детей-инвалидов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что мероприятие проходит с 1 февраля по 30 апреля 2022 года на горном курорте Красная Поляна. По словам генерального директора Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия жизни» Андрея Баталова, в рамках проекта дети аутического спектра, с синдромом Дауна и задержкой психического развития обучаются катанию на лыжах и сноуборде.

Отмечается, что занятия проводятся на специализированном горнолыжном оборудовании. «Впервые в России, в рамках грантового проекта, появится несколько новых услуг по адаптивному горнолыжному туризму для лиц с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья — прим. «Ленты.ру») — ски-боб (велосипед на лыжах) и катание на горных лыжах с помощью аутригеров», — рассказал Баталов.

Ранее сообщалось, что празднование Дня города в Сочи состоится с 26 по 29 мая — в городе пройдут выставки, концерты, спортивные соревнования и молодежные акции. День города объединит три важных события 2022 года: Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 85-летие Краснодарского края и Год экологии на курорте.