Перечислены последствия объявления Западом технического дефолта России

Экономист Беляев заявил об отсутствии оснований для реального дефолта России

При объявлении Западом технического дефолта России экономика станет действовать в стесненных обстоятельствах, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, это не грозит катастрофическими последствиями, но может привести к некоторому снижению социально-экономических показателей.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов пригрозил, что Россия обратится в суды в случае объявления Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам. Министр отметил, что были предприняты «все необходимые действия» для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты.

Без реальных оснований

Экономист напомнил, что дефолт — это неспособность страны обслуживать свои внешние долговые обязательства, то есть выплачивать проценты и гасить сумму долга в соответствии с теми соглашениями и условиями, на которых этот долг был взят. Реальный дефолт наступает, когда у страны физически нет денег для выполнения внешних долговых обязательств, а технический — когда средства есть, но какие-то организационные или бухгалтерские мероприятия не позволяют стране в срок выполнить установленные обязательства.

Для дефолта оснований нет, потому что мы своими действиями показываем, что средства у нас есть и мы не просто это декларируем в экспертных трудах, а демонстрируем это путем реального перевода реальных средств на реальные целевые счета. А то, что нам препятствуют в выплате этих долгов — это вина Запада. Если Запад хочет получить эти деньги, значит, он не должен нам препятствовать Михаил Беляев кандидат экономических наук

По словам Беляева, в последнее время до объявления дефолта странам не доходило, так как международное сообщество находило способы, чтобы за счет дополнительных усилий избежать этого мероприятия. Таким образом, проводилось рефинансирование займов или выдавались новые кредиты для погашения старых задолженностей. «Все равно находился финансовый выход из положения. По отношению к нашей стране, конечно, вряд ли это можно ожидать. Видимо, будут изобретены более глубокие санкции и негативные действия по отношению к нашей стране», — отметил он.

Последствия технического дефолта

В первую очередь, объявление дефолта грозит стране попаданием в определенную категорию в международных рейтингах, сказал Беляев. Это фактически означает запрет на размещение последующих долговых обязательств на международном рынке, уточнил он.

«То есть вы отсекаетесь от этого источника. Но у нас это никогда не было таким важным источником, у нас долг всего 20 процентов по отношению к [Валовому внутреннему продукту] ВВП. Мы будем отсечены от этих рынков, но преимущественно западных. А есть же восточный рынок — он сложный, но в случае суровой необходимости и учитывая перегруппировку и изменение мировой архитектуры, мы завтрашнюю ситуацию не должны судить по сегодняшней», — поделился экономист.

Если оценивать влияние на внутреннюю экономику, прежде всего, это затруднит действия российский корпораций, которые привыкли выходить на внешний рынок, размещать там свои ценные бумаги, получать там деньги, заметил он.

«Конечно, они окажутся в более сложном положении, но я бы не стал говорить, что это будет какая-то катастрофа или сильно сдерживающий фактор для развития нашей экономики», — оценил последствия аналитик.

Стоит учитывать, что у нас есть определенные резервы, в частности Фонд национального благосостояния, есть программы льготного финансирования, льготного кредитования. Если будет такая ситуация, я думаю, будут предприняты еще какие-то меры Михаил Беляев кандидат экономических наук

Безусловно, объявление России технического дефолта не может не сказаться на рядовых гражданах, так как в экономике все взаимосвязано, сказал аналитик, однако обратил внимание на то, что «между дефолтом и простыми людьми стоит прокладка в виде функционирующего экономического механизма».

«Если мы договоримся о том, что этот экономический механизм получит возможность действовать и будет работать, ожидать процветания в ближайшее время в таких условиях трудно, может быть даже будет и некоторое снижение социально-экономических показателей, но отнюдь не катастрофическое. И кроме всего прочего, мы видим, что государство тоже по мере своих сил пытается потери простых граждан компенсировать своими дотационными действиями и усилением помощи на социально-экономическом направлении», — заключил он.

Ранее Минфин объявил об исполнении обязательств по двум выпускам евробондов — «Россия-2022» и «Россия-2042» — в рублях. Общая сумма выплат иностранным держателям в пересчете на доллары США составила 649,2 миллиона.