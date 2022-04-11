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Выявлена снижающая риск развития диабета второго типа диета

Diabetologia назвал растительную диету способом снизить риск развития диабета второго типа

Фото: Nadine Primeau / Unsplash

В Гарвардской медицинской школе выявили диету, снижающую риск развития диабета второго типа. Ученые назвали способом профилактики диабета употребление большого количества растительной пищи. Результаты исследования описаны в журнале Diabetologia.

Команда специалистов проанализировала образцы плазмы крови и рациона питания 10 684 участников. Работа выявила, что у испытуемых, у которых во время эксперимента был диагностирован диабет второго типа, был обнаружен сниженный уровень потребления здоровой растительной пищи по сравнению с участниками, у которых диабет не развился. Кроме того, у первой группы был более высокий средний индекс массы тела, они были склонны иметь высокое кровяное давление и уровень холестерина, диабет в анамнезе семьи и меньше занимались физической активностью.

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Ученые также выявили, что при корректировке уровней некоторых метаболитов (тригонеллина, гиппуровой кислоты, изолейцина, триацилглицеринов) связь между диабетом второго типа и растительной диетой становится слабее. По мнению специалистов, это может указывать на то, что метаболиты играют ключевую роль в этом взаимодействии. Например, тригонеллин, который содержится в кофе, продемонстрировал благотворное влияние на резистентность к инсулину в исследованиях на животных.

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Елена Апазиди
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