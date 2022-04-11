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Оценена перспектива «смерти» доллара

FT: превращение доллара в оружие подорвет его и расколет мировую финасовую систему

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Обозреватели газеты Financial Times, оценивая перспективу «смерти» доллара, пришли к выводу, что превращение американской валюты в оружие может ее подорвать и расколоть мировую финансовую систему.

По мнению журналистов, санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар. «США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», — говорится в публикации.

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Авторы материала обратили внимание на то, что целый ряд стран не поддержали антироссийские санкции, в частности, Китай, Бразилия, Мексика и ЮАР. Они считают, что при стабильном отходе доллара в ближайшее время санкции в отношении Центробанка России «могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно "финансовый Суэцкий канал"».

Ранее французский политолог и экономист Александр дель Валль допустил, что попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и юаня. Он высказал мнение, что восстановлению рубля способствуют два фактора: покупка газа странами ЕС, а также устойчивость торговых отношений с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и газ.

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Марина Совина
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