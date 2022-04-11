Стало известно о массово застрявших в ОАЭ бизнес-джетах российских богачей

The Wall Street Journal сообщила о десятках российских бизнес-джетов, застрявших в Дубае

Десятки бизнес-джетов, которые принадлежат богатым россиянам, застряли на стоянке в аэропорту Дубая. Парковка обходится им примерно в тысячу долларов в сутки, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Стало известно, что бизнесмены массово направили свои яхты и воздушные суда в ОАЭ, поскольку эта страна не ввела антироссийские санкции и не внесла россиян в черный список. При этом улететь из Дубая бизнес-джеты все равно не могут, так как санкции со стороны США и ЕС продолжают действовать — запрещается предоставлять услуги воздушным судам, связанным с россиянами. Речь идет об обслуживании и ремонте самолетов.

В начале марта в ОАЭ, в частности, оказался Boeing 787 Dreamliner миллиардера Романа Абрамовича, отмечает американское издание. Помимо этого на стоянке в Дубае находится Gulfstream G650ER, предположительно, принадлежащий председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову.

Еще несколько самолетов, которые могут иметь отношение к российским бизнесменам, заметили на стоянках аэропортов Стамбула и Тбилиси, уточнили журналисты.

В начале апреля стало известно, что на фоне новых антироссийских санкций резко выросло число российских миллиардеров, которые захотели купить дома в Дубае. В ОАЭ их привлекает гибкая визовая программа и обещанный нейтралитет по вопросам, связанным с Украиной.