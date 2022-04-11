Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стало известно о массово застрявших в ОАЭ бизнес-джетах российских богачей

The Wall Street Journal сообщила о десятках российских бизнес-джетов, застрявших в Дубае

Фото: Mandoga Media / Globallookpress.com

Десятки бизнес-джетов, которые принадлежат богатым россиянам, застряли на стоянке в аэропорту Дубая. Парковка обходится им примерно в тысячу долларов в сутки, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Стало известно, что бизнесмены массово направили свои яхты и воздушные суда в ОАЭ, поскольку эта страна не ввела антироссийские санкции и не внесла россиян в черный список. При этом улететь из Дубая бизнес-джеты все равно не могут, так как санкции со стороны США и ЕС продолжают действовать — запрещается предоставлять услуги воздушным судам, связанным с россиянами. Речь идет об обслуживании и ремонте самолетов.

Материалы по теме:
Российские миллиардеры массово захотели купить дома в Дубае
Российские миллиардеры массово захотели купить дома в Дубае
9 апреля
Россиянин посетил «хваленый» рынок в ОАЭ и назвал его самым скучным в жизни
Россиянин посетил «хваленый» рынок в ОАЭ и назвал его самым скучным в жизни
00:00

В начале марта в ОАЭ, в частности, оказался Boeing 787 Dreamliner миллиардера Романа Абрамовича, отмечает американское издание. Помимо этого на стоянке в Дубае находится Gulfstream G650ER, предположительно, принадлежащий председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову.

Еще несколько самолетов, которые могут иметь отношение к российским бизнесменам, заметили на стоянках аэропортов Стамбула и Тбилиси, уточнили журналисты.

В начале апреля стало известно, что на фоне новых антироссийских санкций резко выросло число российских миллиардеров, которые захотели купить дома в Дубае. В ОАЭ их привлекает гибкая визовая программа и обещанный нейтралитет по вопросам, связанным с Украиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Мельникова
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ
Путин потребовал найти способ повышения пенсий и зарплат
Apple позволит заряжать два iPhone одновременно
Минобороны заявило о пытках жителей Славянска за пророссийские взгляды
США раскрыли подробности поставок оружия на Украину
Минобороны прокомментировало вопрос безопасности иностранных судов на Украине
Минобороны заявило о ведении иностранцами психологической войны на Украине
Ростовская область отказалась вводить повышенный уровень террористической угрозы
Стало известно о возможной встрече папы Римского и патриарха Кирилла
Стало известно о массово застрявших в ОАЭ бизнес-джетах российских богачей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.