Одному из руководителей Sputnik Meedia запретили выезд из Эстонии

Шеф-редактор Sputnik Meedia Черышева сообщила о запрете на выезд из Эстонии

Одному из руководителей информационного портала Sputnik Meedia, шеф-редактору Елене Черышевой, запретили выезд из Эстонии. Об этом она сообщила РИА Новости.

Она заявила, что выезд из прибалтийской республики запрещен ей по решению суда, и назвала чушью все обвинения в свой адрес.

«После 16-часового обыска увезли в арестантский дом (следственный изолятор). Потом повезли на допрос, потом был суд, прокурор требовал два месяца ареста. На следующий день судья вынесла решение — запрет на выезд из страны, запрещено покидать дом более чем на трое суток», — пояснила Черышева.

Журналистка также добавила, что местные правоохранители конфисковали у нее технику, телефоны и наличные деньги.

О задержании Черышевой сообщалось 7 апреля. Вместе с ней эстонские силовики задержали еще одного руководителя Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала. По версии следствия, журналисты организовали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовым средствам в объеме 350 тысяч евро. Кроме того, их обвинили в поддержке информационного портала, несмотря на введенные Европейским союзом (ЕС) ограничения. 8 апреля стало известно, что эстонские правоохранители отпустили Черышеву.