Бывший депутат Рады выступил против членства Украины в ЕС

Бывший депутат Рады выступил против членства Украины в Европейском Союзе

Бывший депутат Верховной Рады и экс-кандидат на пост президента Украины, предприниматель Александр Ржавский выступил против членства Украины в Европейском Союзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжении агентства оказалась аудиозапись, в которой бывший политик, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины в ЕС. «Я понимаю, что лезть нам "со свиным рылом в калашный ряд" какого-то Евросоюза, где мы для них вообще никто – мы же для них вообще никто – это ни экономически неправильно будет сделано, ну и, соответственно, политически», — сказал он, добавив, что у украинцев другая ментальность и «мысли по-разному текут».

Ранее сообщалось, что ЕС отложил до лета рассмотрение заявки Украины на членство в объединении. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее визит в Киев призван поддержать стремление Украины к вступлению в ЕС. «Наша цель — представить заявку Украины в [Европейский] совет этим летом», — заявила она.