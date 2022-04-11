Стало известно о нехватке мест в визовых центрах Франции

В VFS Global сообщили о высоком спросе на туристические визы во Францию среди россиян

Стало известно о высоком спросе на туристические визы во Францию среди россиян. О нехватке мест «Ленте.ру» сообщил визовый оператор VFS Global.

Так, при попытке записаться на подачу заявления, на сайте центра появляется предупреждение об отсутствии свободных мест на ближайшее время.

«Запись достаточно плотная, наблюдается большой поток желающих. Чтобы записаться, необходимо периодически заходить на сайт и проверять доступные слоты», — рассказали «Ленте.ру» в VFS Global.

Ранее, 1 апреля, Франция сняла ограничения на выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. Теперь заявителям не нужно предоставлять сертификаты о вакцинации, одобренные в ЕС, или подтверждать наличие выданной ранее французской визы.