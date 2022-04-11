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В России подыскали замену гречневой крупе

Специалисты Роскачества рассказали россиянам о четырех альтернативах гречневой крупе

Фото: Shutterstock

Эксперты Роскачества рассказали россиянам, чем можно заменить гречневую крупу, и назвали альтернативные по полезным свойствам продукты. Об этом говорится в сообщении организации, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты подыскали несколько продуктов на замену гречневой крупе. Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено (пшенная крупа), перловка, полба и ячневая крупа, отметили в Роскачестве.

«Пшено — одна из немногих круп, разрешенных при целиакии, непереносимости глютена или аллергии на этот белок. Блюда из нее улучшают работу иммунной системы, повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням», — рассказала член Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России Марина Бессонова.

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Также полезными свойствами обладает и полба, которая способствует укреплению иммунитета, снижает риск развития онкологических заболеваний, нормализует деятельность нервной системы, а также повышает стрессоустойчивость. «Ячневая крупа благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды, повышая их эластичность», — добавила Бессонова. В свою очередь, перловая крупа содержит витамины группы В, оказывает благотворное воздействие на нервную систему, а также является мощным антиоксидантом.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить сахар. Диетолог Евгений Арзамасцев предложил россиянам, которые решили отказаться от сахара, добавить в рацион на ежедневной основе больше сложных углеводов. Их источниками могут быть, например, гречка, киноа, булгур и кускус.

В конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что запасов сахара в стране хватит до следующего урожая, и добавила, что запасов гречки тоже достаточно.

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Платон Щукин
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