Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе

Минобороны России заявило о сбитом Су-27 на территории Украины

Российские Вооруженные силы сбили украинский истребитель Су-27. Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил», — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее министерство обороны опубликовало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом беспилотного летательного аппарата.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).