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Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе

Минобороны России заявило о сбитом Су-27 на территории Украины

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Российские Вооруженные силы сбили украинский истребитель Су-27. Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил», — сказал представитель оборонного ведомства.

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Никита Абрамов
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