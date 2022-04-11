В КНДР оценили развитие ядерного оружия под руководством Ким Чен Ына

В КНДР открылась выставка в честь 10-летия правления Ким Чен Ына

В КНДР открылась выставка по случаю празднования 10-летия правления северокорейского лидера Ким Чен Ына. На экспозиции представили фотографии и видеозаписи после событий 2016 года, когда глава государства распорядился сделать упор на укреплении обороны страны и создании ответственной ядерной державы. Как сообщает Daily Mail, чиновники КНДР высоко оценили политические достижения главы государства и отметили успех в разработке ядерного оружия.

На общенациональном собрании в воскресенье, 10 апреля, член Президиума Политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) и один из самых высокопоставленных северокорейский чиновников Чхве Рен Хэ заявил, что лидер КНДР является «одаренным мыслителем и теоретиком, выдающимся государственным деятелем и несравненно великим полководцем». В своей речи политик назвал Ким Чен Ына «несравненным патриотом и великим защитником мира», поскольку под его руководством Северная Корея стала «полноценной военной державой, оснащенной самыми мощными средствами самообороны».

По его словам, благодаря Ким Чен Ыну Северная Корея вступила в новую эру в качестве могущественной социалистической нации, которая процветает и развивается, будучи самодостаточной и уверенной в собственных силах.

Собрание положило начало Недели памяти, включающей в себя 110-летнюю годовщину со дня рождения покойного основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, дедушки Ким Чен Ына. Также издание отмечает, что, согласно снимкам со спутника, Северная Корея готовится к военному параду. При этом, по словам аналитиков, не исключено, что в ходе военного мероприятия КНДР продемонстрирует межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Вооружение предназначено для поражения объектов противника, расположенных на больших расстояниях и, как правило, оснащается ядерными боевыми частями.

28 марта Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения. До этого разведка и военные Южной Кореи заподозрили, что КНДР готовится к испытательному ядерному взрыву. По данным ведомств, об этом свидетельствуют работы по восстановлению одного из четырех туннелей на северокорейском полигоне Пунгери, которые в настоящее время проводит Пхеньян.