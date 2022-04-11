Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Назван оптимальный курс доллара для России

Экономист Баженов заявил, что слишком крепкий рубль невыгоден России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Крепкий рубль невыгоден правительству и бюджету России, заявил «Ленте.ру» экономист Григорий Баженов. Он предположил, что Центробанк будет стараться держать курс в коридоре 70-80 рублей за доллар, что приемлемо и оптимально с точки зрения купирования инфляционных рисков и поддержания экономической активности.

Доллар и евро подорожали на открытии торгов в понедельник, 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курсы иностранных валют выросли на 6 рублей к закрытию предыдущих торгов. Доллар достигал отметки 82,095 рубля, а евро — 88,75 рубля. Это связывают в том числе с отменой комиссии в 12 процентов на покупку иностранных валют.

Ожидания и риски

«Дело в том, что крепкий рубль сегодня тоже представляет определенную проблему для правительства и бюджета, — сказал Баженов. — Очевидно, что по итогам года будет просадка бюджетных доходов в силу замедления экономики и снижения экономической активности, ее надо компенсировать посредством продажи валюты. А значит, крепкий рубль будет бить по доходам бюджета».

Экономист объяснил, что изначально задачей ограничений ЦБ было не укрепить рубль, а остановить его серьезное ослабление и, соответственно, рост инфляционных ожиданий населения. Теперь Банк России видит, что волна паники уже схлынула, что дает возможность ослабить жесткую монетарную политику и контроль рынка с целью активизации экономической деятельности.

«Но, естественно, теперь регулятор видит другие риски, — отметил экономист. — В первую очередь это спад инвестиционной активности и общий спад экономической деятельности. Самые ажиотажные моменты уже ушли, так что задача ЦБ теперь — как-то настроить рынок на возобновление экономической деятельности, именно поэтому он и ослабляет вожжи. Но нужно понимать, что вожжи эти всегда можно натянуть снова, что и сделает ЦБ, если увидит, что ситуация опять начинает ухудшаться».

По оценкам Баженова, оптимальным окажется курс в 70-80 рублей за доллар, именно в этом коридоре постарается остаться ЦБ.

«Это приемлемо и с точки зрения сдерживания инфляционных ожиданий, и с точки зрения купирования инфляционных рисков. Понятное дело, что рыночный курс несколько дороже того, что наблюдается на бирже. Сам по себе рубль ослаб значительно сильнее», — уточнил экономист.

Ранее ЦБ смягчил некоторые меры валютного контроля. Среди прочего отменяется комиссия в 12 процентов на покупку иностранных валют, а с 18 апреля ЦБ возвращает возможность покупки в банках иностранной валюты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ ликвидировал заместителя командира «Правого сектора»
Макрону предсказали трудности во втором туре выборов президента Франции
Медведев назвал неожиданное последствие отказа Европы от российского газа
Названы пять тревожных симптомов приближения болезни Альцгеймера
В России выявили 11 855 случаев коронавируса
Названы сроки возращения «Казачка» в Россию
«Википедия» сообщила о получении новых уведомлений от Роскомнадзора
Бывшего сотрудника дочерней компании «Ростех» арестовали по делу о шантаже
Центробанк заметил снижение платежей по нефти и газу в два раза
США решили помочь партнеру России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.