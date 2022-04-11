Назван оптимальный курс доллара для России

Экономист Баженов заявил, что слишком крепкий рубль невыгоден России

Крепкий рубль невыгоден правительству и бюджету России, заявил «Ленте.ру» экономист Григорий Баженов. Он предположил, что Центробанк будет стараться держать курс в коридоре 70-80 рублей за доллар, что приемлемо и оптимально с точки зрения купирования инфляционных рисков и поддержания экономической активности.

Доллар и евро подорожали на открытии торгов в понедельник, 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курсы иностранных валют выросли на 6 рублей к закрытию предыдущих торгов. Доллар достигал отметки 82,095 рубля, а евро — 88,75 рубля. Это связывают в том числе с отменой комиссии в 12 процентов на покупку иностранных валют.

Ожидания и риски

«Дело в том, что крепкий рубль сегодня тоже представляет определенную проблему для правительства и бюджета, — сказал Баженов. — Очевидно, что по итогам года будет просадка бюджетных доходов в силу замедления экономики и снижения экономической активности, ее надо компенсировать посредством продажи валюты. А значит, крепкий рубль будет бить по доходам бюджета».

Экономист объяснил, что изначально задачей ограничений ЦБ было не укрепить рубль, а остановить его серьезное ослабление и, соответственно, рост инфляционных ожиданий населения. Теперь Банк России видит, что волна паники уже схлынула, что дает возможность ослабить жесткую монетарную политику и контроль рынка с целью активизации экономической деятельности.

«Но, естественно, теперь регулятор видит другие риски, — отметил экономист. — В первую очередь это спад инвестиционной активности и общий спад экономической деятельности. Самые ажиотажные моменты уже ушли, так что задача ЦБ теперь — как-то настроить рынок на возобновление экономической деятельности, именно поэтому он и ослабляет вожжи. Но нужно понимать, что вожжи эти всегда можно натянуть снова, что и сделает ЦБ, если увидит, что ситуация опять начинает ухудшаться».

По оценкам Баженова, оптимальным окажется курс в 70-80 рублей за доллар, именно в этом коридоре постарается остаться ЦБ.

«Это приемлемо и с точки зрения сдерживания инфляционных ожиданий, и с точки зрения купирования инфляционных рисков. Понятное дело, что рыночный курс несколько дороже того, что наблюдается на бирже. Сам по себе рубль ослаб значительно сильнее», — уточнил экономист.

Ранее ЦБ смягчил некоторые меры валютного контроля. Среди прочего отменяется комиссия в 12 процентов на покупку иностранных валют, а с 18 апреля ЦБ возвращает возможность покупки в банках иностранной валюты.