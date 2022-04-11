Малышева назвала эффективный препарат при смертельно опасном состоянии

Врач Елена Малышева назвала капотен эффективным препаратом при гипертоническом кризе

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала эффективный препарат при гипертоническом кризе. В своем Telegram-канале она заявила, что при таком смертельно опасном состоянии необходимо принять капотен.

«Гипертоническим кризом называется состояние, когда давление поднимается выше 180 миллиметров ртутного столба — это не просто высокое давление. Этот подъем сопровождается дикой головной болью, нарушением зрения, болью за грудиной или другими симптомами поражения органов», — объяснила специалист.

Малышева также подчеркнула, что гипертонический криз является опасным состоянием, так как имеет симптомы поражения внутренних органов.

По ее словам, при таком состоянии нельзя пытаться быстро снизить давление. «Это может ухудшить кровоток в мозге и привести к инсульту», — пояснила она. По этой причине медик рекомендовала положить под язык таблетку капотена, так как он не снижает давление быстро. «Результат его действия можно увидеть через 40 минут», — пояснила она.

Специалист также призвала при гипертоническом кризе немедленно обращаться за медицинской помощью. «Нужно вызвать скорую помощь и сразу открыть дверь и лечь. Почему обязательно открыть дверь? Потому что из-за высокого давления у вас может развиться инсульт, и медики не смогут к вам войти», — подчеркнула ведущая.

Ранее Малышева назвала повод для обращения к врачу при головной боли. Она посоветовала обратиться к специалистам, если это состояние не проходит в течение нескольких дней. Медик также назвала парацетамол одним из лучших обезболивающих препаратов, так как он разрешен для применения в том числе беременным женщинам и кормящим матерям.