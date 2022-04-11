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Жители Башкирии заинтересовались лимонарием

Уфимский лимонарий в марте посетили более четырех тысяч человек

Фото: страница «Лимонарий Lemonarium» во «ВКонтакте»

В марте уфимский лимонарий посетили более четырех тысяч человек. Об этом сообщает «Башинформ».

Отмечается, что на этот период в регионе пришлось время цветения цитрусовых. Основной поток посетителей был зафиксирован в дни школьных каникул, отметили представители лимонария. Тогда учебно-опытное хозяйство лесотехнического техникума посетили подростки и взрослые из Салавата, Ишимбая и других районов Башкирии, а также жители Пензы, Челябинска и Ижевска.

Кроме того, в лимонарий на благотворительной основе прибыли воспитанники интернатов, члены Всероссийского общества слепых и дети с ограниченными возможностями.

Ранее в апреле сообщалось, что в Дагестане создадут проект «Село 2.0», который позволит возрождать горные села с помощью ответственного туризма.

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Евгений Шульгин
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