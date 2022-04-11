В Совбезе прокомментировали ситуацию с российскими картинами в Европе

Зампред Совбеза Медведев назвал ситуацию с картинами РФ в Европе хорошим уроком всему миру

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с отечественными картинами в Европе. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Медведев назвал ситуацию с российскими картинами хорошим уроком на будущее всему миру. По его мнению, европейским властям нельзя верить на слово.

Зампред Совбеза отметил, что процедура возвращения в Россию картин, которые были выставлены фондом Louis Vuitton в Париже в рамках показа коллекции братьев Морозовых, идет «ни шатко ни валко». Среди работ присутствуют такие шедевры, как «Девочка на шаре» Пикассо.

«Молодцы европейцы, просто красавцы... Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть. Это хороший урок всему миру на будущее. Если не хотите, чтобы ваше имущество оказалось под арестом, в третьем десятилетии XXI века нельзя верить на слово властям европейских стран», — заявил Медведев.

Политик добавил, что гарантийные письма Европы не стоят той бумаги, на которой они напечатаны. Он допустил участие России в будущей международной выставочной деятельности, однако призвал убрать доверчивость и великодушие в дальний ящик. Для сотрудничества в области культуры следует выбирать «нормальные цивилизованные страны, для которых международное право — не пустой звук».