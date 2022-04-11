Мужчина убил льва голыми руками и съел его

Daily Star: в Уганде мужчина голыми руками одолел льва, убил его и съел

Житель города Иганга, расположенного на востоке Уганды, убил льва, приготовил его и съел. Об этом пишет издание Daily Star.

По утверждению местных жителей, мужчина, чье имя не сообщается, сразился с хищником, который ворвался к нему в дом, и одолел его голыми руками. На фотографиях, опубликованных в Twitter, руки, грудь и голова смельчака перевязаны в нескольких местах, а из-под многочисленных повязок сочится кровь. О том, какие именно он получил травмы, не сообщается, но на фотографиях видна глазная повязка и царапины по всему телу.

Другая пользовательница соцсети оставила под твитом с фотографиями комментарий, к которому приложила еще несколько снимков, в том числе кадр с освежеванным львом. «Мой дорогой, это было в округе Мпефу Кагади, и мы съели его», — написала она.

Хотя другой информации о произошедшем нет, пользователи соцсети начали дискутировать, прав ли был мужчина, когда убил льва. Один из них написал: «Я считаю, что это справедливо, львы едят людей... Почему бы людям не отплатить им тем же? К тому же я уверен, что человек не стал бы первым нападать на льва и убил его, защищаясь». «Все, кто говорит, что он неправ, просто лицемерят. Если бы вы оказались на его месте, то поступили бы так же», — предположил другой.

Третий возразил: «Борьба со львом может показаться храбростью, но это невероятно рискованно, и убийство животных не должно поощряться, потому что люди должны защищать дикую природу».

«Многие животные находятся на грани исчезновения, поэтому всех диких животных надо ловить живыми, возвращать в джунгли или помещать в зоопарки», — гласит еще один комментарий. «Все в шоке от того, что они съели льва, но никто не спросил, каков он на вкус», — пишет кто-то в другом.

Ранее сообщалось, что житель города Кариба в зимбабвийской провинции Западный Машоналенд попал в больницу после того, как голыми руками отбился от трех напавших на него крокодилов и убил одного из них. Мужчина сумел вставить руку в пасть рептилии, в результате чего она скончалась.