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Найден самый мощный мегамазер

Телескоп MeerKAT зафиксировал в космосе самый мощный радиоволновой источник — мегамазер

Фото: Morganoshell / Wikimedia

Телескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке, смог зафиксировать самый мощный за всю историю наблюдений радиоволновой источник, называемый мегамазером. Результаты работы описаны в препринтах в репозитории arXiv.

Открытие было сделано международной командой астрономов во главе с доктором Марцином Гловацки, который ранее работал в Университете Западного Мыса в Южной Африке. Космический объект решили назвать «Nkalakatha», что на языке банту (распространенный главным образом на территории ЮАР) означает «большой начальник».

Обнаруженный радиоволновой источник располагается примерно в пяти миллиардах световых лет от Земли. По словам ученых, мегамазеры обычно появляются, когда две галактики сталкиваются во Вселенной.

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Елена Апазиди
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