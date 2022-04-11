Найден самый мощный мегамазер

Телескоп MeerKAT зафиксировал в космосе самый мощный радиоволновой источник — мегамазер

Телескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке, смог зафиксировать самый мощный за всю историю наблюдений радиоволновой источник, называемый мегамазером. Результаты работы описаны в препринтах в репозитории arXiv.

Открытие было сделано международной командой астрономов во главе с доктором Марцином Гловацки, который ранее работал в Университете Западного Мыса в Южной Африке. Космический объект решили назвать «Nkalakatha», что на языке банту (распространенный главным образом на территории ЮАР) означает «большой начальник».

Обнаруженный радиоволновой источник располагается примерно в пяти миллиардах световых лет от Земли. По словам ученых, мегамазеры обычно появляются, когда две галактики сталкиваются во Вселенной.

Ранее международная команда ученых, в том числе специалисты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США), обнаружила самый далекий объект во вселенной — галактику-кандидат HD1. Время путешествия света от нее составило 13,3 миллиарда лет.