При пожаре в московском ангаре погиб один человек

Один человек погиб при пожаре на площади около 300 квадратных метров в московском ангаре

Один человек погиб при пожаре на площади около 300 квадратных метров в одноэтажном металлическом ангаре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 00:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Косинская улица, дом 160, строение 3... Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 01.34 пожар был локализован и в 01.47 полностью ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — говорится в сообщении.

Движение на Большой Косинской улице полностью перекрыто из-за возгорания, на месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале московского дептранса.

Ранее в поселке Тогучинского района Новосибирской области в пожаре заживо сгорели двое детей 14 и 16 лет. По данным МЧС, в момент возгорания в доме с несовершеннолетними находился пьяный отец, мать была на работе. Также пострадала 11-летняя девочка — ее доставили в больницу с ожогами. После пожара следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело.