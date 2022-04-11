Девушка с волосами по всему телу рассказала о своем недуге и прославилась в сети

The Sun: TikTok-блогерша Ариана с синдромом поликистозных яичников показала волосы на теле

Девушка с обильной растительностью на теле рассказала о жизни с редким заболеванием и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

18-летняя блогерша Ариана призналась, что с детства страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также провоцирует гирсутизм — избыточный рост волос. Так, на размещенных кадрах она позировала в бикини зеленого цвета, показывая зрителям связанную с недугом обильную растительность по всему телу.

Ролик Арианы стал вирусным и набрал 16,6 миллиона просмотров и 2,1 миллиона лайков. Пользователи сети обсудили внешность блогерши в комментариях к публикации. «У меня тоже много волос на теле, но, в отличие от тебя, я бреюсь буквально с головы до ног. Мне нравится выглядеть "чистой"», «Какой кошмар! Кожа женщины должна быть гладкой!», «Честно говоря, настоящие мужчины никогда не станут возмущаться волосами на теле женщины. На это способны только незрелые мальчики, которые живут со своими мамами», — поспорили юзеры.

Ранее в апреле женщина с бородой вознамерилась стать лицом компании Gillette. Блогерша Сэйр призналась, что бреет бороду и усы на протяжении 12 лет и тратит 40 фунтов стерлингов (4,4 тысячи рублей) в месяц на станки. По словам блогерши, многие люди оскорбляют ее за внешний вид и называют мужчиной.