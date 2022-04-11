Лавров назвал заталкивающие ЕС в «натовские сети» страны

Лавров заявил, что Дания, Польша и страны Прибалтики заталкивают ЕС в «натовские сети»

Польша, Дания и страны Прибалтики не дадут Европейскому союзу (ЕС) каким-либо образом отделиться от НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат назвал Евросоюз несамостоятельным в своих политических решениях и усилиях, которые предпринимаются внутри объединения. «Они прекрасно контролируются прибалтами, датчанами, поляками, которые не позволят Евросоюзу от НАТО каким-то образом отделиться, наоборот, будут заталкивать его в натовские сети», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что власти Евросоюза рассматривают Киев как своеобразный плацдарм для подавления России. По его словам, о подобной позиции европейских стран свидетельствуют последние заявления главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине должен быть разрешен военными методами.