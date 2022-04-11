Лавров заявил о превращении Киева в плацдарм для подавления России

Лавров заявил, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России

Власти Евросоюза рассматривают Киев как своеобразный плацдарм для подавления России. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

Как отметил министр, о подобной позиции европейских стран свидетельствуют последние заявления главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине должен быть разрешен военными методами. По словам Лаврова, западные страны пытаются превратить Украину в плацдарм для подчинения Москвы своей глобальной системе.

«Той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны и несмотря на исчезновение Варшавского договора и Советского Союза, все время продвигал и продвигал близко к нашим границам вопреки всем дававшимся обещаниям», — пояснил глава МИД.

Ранее глава европейской дипломатии подтвердил, что Евросоюз желает военного разрешения конфликта на Украине и заявил, что ЕС продолжит поставки оружия и боеприпасов Киеву. Боррель выразил мнение, что «войны выигрывают или проигрывают на поле боя».

В российском Совфеде слова Борреля посчитали безобразными и безответственными. Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, данное высказывание главы дипломатии ЕС стало прямым поощрением продолжения военных действий со стороны Киева.