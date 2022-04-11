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В Кремле оценили слова Клинтона о приглашении России в НАТО

Песков заявил, что США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

США неоднократно говорили о том, что вступление России в НАТО невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая слова бывшего американского президента Билла Клинтона о том, что Москва якобы могла присоединиться к Североатлантическому альянсу после распада СССР, передает «Интерфакс».

«Мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства... Де-факто говорилось, что двери наоборот закрыты, потому что это принципиально невозможно», — сообщил Песков.

Ранее в апреле экс-президент США Билл Клинтон в колонке для Atlantic рассказал о том, что предлагал занимавшему тогда пост главы государства Борису Ельцину, а затем и его преемнику на этой должности Владимиру Путину договориться о вступлении России в НАТО. По его словам, все это время альянс держал свои двери открытыми для Москвы.

До этого, в феврале, Путин в ходе видеообращения к гражданам рассказал о реакции США на запрос России о присоединении к НАТО в 2000 году. Он подчеркнул, что в организации к инициативе Москвы отнеслись сдержанно.

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Варвара Кошечкина
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