Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина

Телекомментатор из Финляндии отказался произносить фамилию Александра Овечкина

Финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен решил отказаться от озвучивания в эфире фамилии российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает IS.

Журналист заявил, что таким образом решил выразить свою гражданскую позицию в связи с событиями, происходящими на Украине. Во время матча «Вашингтона» против «Питтсбург Пингвинс» (6:3) Кайнулайнен делал паузы или переходил на другие темы, когда с шайбой оказывался Овечкин.

Спустя день во встрече столичного клуба с «Бостон Брюинс» (4:2) комментатор называл Овечкина «восьмеркой» или «капитаном Кэпиталс». Кайнулайнен сообщил, что получил множество положительных отзывов от болельщиков.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 70 матчей в НХЛ. 36-летний россиянин забросил 45 шайб и сделал 38 результативных передач. Форвард с 775 заброшенными шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.