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Канцлер Австрии оценил переговоры с Путиным

Канцлер Австрии заявил об отсутствии положительного впечатления от встречи с Путиным

Фото: Steffi Loos / Globallookpress.com

Канцлер Австрии Карл Нехаммер оценил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова передает Reuters.

«У меня в целом нет положительного впечатления от переговоров с Путиным», — заявил глава австрийского правительства. Он также подчеркнул важность прямых переговоров с российским главой государства по ситуации на Украине.

Нехаммер добавил, что визит в Москву был для него долгом, передает РИА Новости. «Долг из ответственности: опробовать все, чтобы остановить военные действия или хотя бы достичь прогресса по гуманитарным вопросам для страдающего гражданского населения Украины», — уточнил он. Политик также заявил о важности переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

Ранее австрийский канцлер рассказал, что переговоры с Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими. По его словам, он призвал Путина закончить боевые действия на украинской территории.

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Екатерина Андреева
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