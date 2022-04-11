Канцлер Австрии оценил переговоры с Путиным

Канцлер Австрии заявил об отсутствии положительного впечатления от встречи с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер оценил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова передает Reuters.

«У меня в целом нет положительного впечатления от переговоров с Путиным», — заявил глава австрийского правительства. Он также подчеркнул важность прямых переговоров с российским главой государства по ситуации на Украине.

Нехаммер добавил, что визит в Москву был для него долгом, передает РИА Новости. «Долг из ответственности: опробовать все, чтобы остановить военные действия или хотя бы достичь прогресса по гуманитарным вопросам для страдающего гражданского населения Украины», — уточнил он. Политик также заявил о важности переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

Ранее австрийский канцлер рассказал, что переговоры с Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими. По его словам, он призвал Путина закончить боевые действия на украинской территории.