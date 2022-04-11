Россиянам посоветовали отказаться от покупки жилья в Москве

Эксперты рассказали, что сейчас не лучшее время для покупки недвижимости в Москве

Эксперты из сферы недвижимости посоветовали россиянам отказаться от покупки жилья в Москве из-за возможного изменения цен. Об этом сообщает «Российская газета».

В инвестфонде Maerli Capital отметили, что на данный момент не стоит вкладывать свои сбережения в недвижимость, так как цены могут снизиться. Недвижимость также считается низколиквидным активом — в условиях быстрых изменений это способно сыграть против инвесторов. По данным компании «Этажи Девелопмент», инвестировать стоит только в тот актив, в котором будущий владелец разбирается.

На данный момент в Москве наиболее востребованы однокомнатные квартиры — в среднем объекты стоят 11,2 миллиона рублей. «Евродвушки» обойдутся в 12,4 миллиона, а стандартные двухкомнатные — в 14 миллионов рублей.

Что касается прогнозов изменения цен на жилье, то, по данным агентства «Бон Тон», высокая степень закредитованности населения, а также размер ипотечных ставок вряд ли приведут к дальнейшему значительному подорожанию. Однако к концу года средняя стоимость квадратного метра вырастет на 10-12 процентов. На рынке вторичного жилья эксперты ожидают снижения цен из-за того, что спрос будет гораздо ниже предложения.

Ранее финансисты отсоветовали вкладывать деньги в недвижимость. Руководитель проектов компании «Велес Капитал» Валентина Савенкова рассказала, что доходность «однушки» стоимостью 11-14 миллионов рублей при сдаче ее в аренду за 40 тысяч рублей в месяц составляет лишь четыре процента годовых. Эксперт посоветовала выбрать в таких условиях депозиты.