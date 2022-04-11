Зампостпреда России при ООН раскрыл подробности о расследовании по Буче

Полянский заявил, что вопрос о международной группе для расследования по Буче не стоит

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскрыл подробности о расследовании по Буче. Его слова в понедельник, 11 апреля, приводит РИА Новости.

Зампостпреда заявил, что вопрос о формировании международной расследовательской группы по Буче пока не стоит.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала цель провокации украинских властей в городе Буча. По словам Захаровой, провокация в Буче является «очередным преступлением украинских властей» и представляет собой «преступную инсценировку якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими».

Информацию о массовых убийствах мирных жителей города Бучи российскими военными массово распространили украинские власти и ряд зарубежных СМИ 3 апреля. Министерство обороны России назвало эту информацию провокацией.