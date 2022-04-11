Россиянам перечислили ранние симптомы прогрессирующего заболевания мозга

Невролог Чудинская заявила, что кошмары являются симптомами болезни Паркинсона

Скованность в мышцах, кошмары и избыточная потливость могут быть ранними симптомами прогрессирующей болезни Паркинсона. Об этом заявила врач-невролог клиники «Медицина» Галина Чудинская, ее слова приводит «Газета.ru».

Эксперт объяснила, что заболевание вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, которые вырабатывают нейромедиатор дофамин. В свою очередь, недостающая выработка дофамина приводит к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга.

Болезнь Паркинсона, уточнила специалист, начинается у пациентов старше 50 лет. Несмотря на то что биохимический принцип развития понятен ученым, причины появления недуга до сих пор не установлены. Однако болезнь можно диагностировать на ранних стадиях.

«Основными симптомами являются моторные (мышечная скованность, уменьшение движения, дрожь в руке или ноге, шаткость при начале движения), которые обязательно начинаются с одной стороны. К немоторным относятся: сальность кожных покровов, особенно лица, повышенное слюноотделение, избыточная потливость, склонность к запорам, кошмарные сновидения и депрессия», — объяснила Чудинская.

Врач предупредила, что сочетание этих симптомов должно насторожить человека и его родственников. При их появлении следует обратиться к неврологу для обследования.

Ранее специалисты Фонда Паркинсона заявили, что у людей, страдающих этой болезнью, зачастую происходит изменение, связанное с большим пальцем ноги, на которое стоит обратить внимание. По их мнению, этим изменением является непреднамеренное разгибание пальцев стопы.