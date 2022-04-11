В IDC сообщили, что продажи компьютеров снизились в первом квартале 2022 года

Глобальные продажи компьютеров в первом квартале 2022 года снизились. Об этом сообщает издание TechRadar.

По информации агентства IDC, в первом квартале 2022 года поставщики отгрузили на рынок 80,5 миллиона компьютеров. Это на 5,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты заключили, что рост продаж компьютеров остановился, показатели достигли допандемийного уровня.

Эксперты организации выяснили, что, несмотря на снижение, рынок компьютеров демонстрирует выдающиеся показатели. В первую очередь производителям удается реализовать большое количество стационарных ПК, ноутбуков, игровых компьютеров, несмотря на перебои с поставками и дефицит комплектующих. Также в отчете говорится, что специалисты зафиксировали седьмой квартал подряд, когда продажи компьютеров превысили показатель в 80 миллионов экземпляров.

«Производители смогли поставить на рынок более 80 миллионов ПК в то время, когда логистика и цепочка поставок перегружены. Все еще заметен бардак, сопровождаемый многочисленными геополитическими вопросами и проблемами, связанными с пандемией», — отметил представитель IDC Райан Рейт. Также авторы отметили, что спрос на компьютеры для корпоративного сектора остается крайне высоким.

По итогам первого квартала компания Lenovo оказалась ведущим производителем ПК — она отгрузила 18,3 миллиона устройств, заняв долю 22,7 процента. На втором и третьем местах оказались HP и Dell, которые получили долю 19,7 и 17,1 процента соответственно.

В середине января эксперты IDC рассказали, что продажи компьютеров в 2021 году оказались рекордными. По данным фирмы, впервые за девять лет мировые поставки ПК достигли 348,8 миллиона единиц.