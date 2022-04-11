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Минфин оценил вероятность заимствований на внутреннем рынке в 2022 году

Силуанов заявил, что Минфин РФ не планирует выходить на рынки заимствований в 2022 году

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Министерство финансов РФ не планирует выходить на внутренний рынок заимствований в 2022 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передают «Известия».

«Мы в этом году не планируем выход на внутренний рынок или внешние рынки. Это бессмысленно, потому что стоимость таких заимствований была бы космической», — сказал он.

По словам Силуанова, у Минфина нет необходимости занимать на рынках из-за изменения бюджетной политики. На данный момент все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые, являются «ресурсом для погашения обязательств как внутренних, так и внешних».

Ранее Минфин России рекомендовал российским компаниям сперва рассчитываться по долгу с российскими инвесторами, и только затем с иностранными держателями бумаг. «Здесь тоже есть определенные нюансы, но это справедливый подход, когда мы в первую очередь обеспечиваем интересы наших держателей бумаг», — пояснил Силуанов.

Марина Совина
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