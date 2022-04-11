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Москвичам спрогнозировали мокрый снег на выходных

Синоптик Леус спрогнозировал выпадение мокрого снега в столичном регионе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Всю неделю в столичном регионе будут идти дожди, за исключением четверга, а в ночь с 17 на 18 апреля местами пройдет мокрый снег. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Лентой.ру».

«Вся наступившая неделя будет дождливая», — предупредил москвичей метеоролог.

Согласно его прогнозу, сильные дожди начнутся в столичном регионе в ночь с 11 на 12 апреля и затем продолжатся 13 апреля. «Только 14-го, в четверг, будет более-менее сухо, а в пятницу в ночь опять появится вероятность небольших дождей», — спрогнозировал синоптик.

На выходных тоже не обойдется без осадков, заметил Леус. «В выходные будет не теплее, чем сегодня, а сегодня у нас достаточно прохладный день, температура воздуха в Москве колеблется от трех до пяти градусов тепла. Будет примерно так же. Не исключено, что с воскресенья на понедельник местами пройдет мокрый снег», — поделился ведущий специалист «Фобоса». Надолго ли в Москве и области задержатся осадки, Леус ответить затруднился.

Резкое похолодание придет и на юг России. Столбики термометров опустятся на 10-15 градусов, жителей ждут сильные осадки и ветер. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Виктория Немис
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