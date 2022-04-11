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Российским регионам пообещали резкое похолодание

Гидрометцентр прогнозирует похолодание на 10-15 градусов на Юге России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Резкое похолодание придет на Юг России. Столбики термометров опустятся на 10-15 градусов, жителей ждут сильные осадки и ветер. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, непогода придет в Краснодарский край, включая Сочи, Ростовскую область, Крым и Северо-Кавказский федеральный округ во вторник, 12 апреля.

Вильфанд отметил, что в последние дни на юге европейской части России стояла летняя погода с температурой воздуха до 27 градусов тепла. На следующей неделе, по словам синоптика, показатели опустятся до 12-14 градусов. В Крыму ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 20-25 метров в секунду.

«В Ростовской области, Краснодарском крае тоже сильный дождь и ветер до 18 метров в секунду. На большей части Северо-Кавказского федерального округа также сильные осадки и ветер до 20 метров в секунду», — рассказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду в ряде российских регионов. По его словам, в Калининградской области, Краснодарском крае и в Республике Алтай ожидается сильный ветер.

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Марина Совина
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