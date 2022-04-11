Стриптизерша станцевала в доме престарелых и попала на видео

Ladbible: в Норвегии стриптизерша Эмбла Бергли выступила на шесте в доме престарелых

Стриптизерша Эмбла Бергли опубликовала в TikTok видеозапись своего выступления в доме престарелых в Норвегии. Об этом пишет издание Ladbible.

«Меня наняли, чтобы я станцевала в доме престарелых… и я вам скажу, им понравилось», — говорится в подписи к записи. Позже Бергли добавила: «Ты понимаешь, что это был успешный вечер, когда в конце у тебя берут автографы».

На видео в TikTok попал момент, когда пожилые люди танцуют и веселятся вокруг шеста для стриптиза. «Кто из них ты?» — в шутку спросил у Эмблы Бергли один из пользователей. «Почти всем нравится шест, если им дают попробовать», — отметил другой.

Выступление порадовало обитателей дома престарелых, причем как мужчин, так и женщин. Некоторые из них подходили к шесту, чтобы тоже попробовать потанцевать. Никому из зрителей не удалось превзойти молодую и натренированную стриптизершу, но нехватку техники они компенсировали энтузиазмом.

С момента публикации видео набрало более 2,2 миллиона просмотров и около 25 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что австралийка заявила, что дожила до 107 лет благодаря ежедневной банке пива. В свои годы она живет одна, может передвигаться и выполнять домашние дела.