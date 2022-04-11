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Невеста отказалась от беременной подружки из-за ее большого живота

Невеста исключила беременную сестру жениха из списка подружек невесты из-за ее живота

Фото: Shutterstock

Невеста исключила беременную сестру жениха из списка подружек невесты из-за слишком большого живота. Своим решением она поделилась с пользователями в посте на сайте Reddit.

Автор поста написала, что они с возлюбленным планировали свадьбу в течение двух лет и наконец-то озвучили дату праздника. Незадолго до торжества выяснилось, что сестра жениха неожиданно забеременела и предполагаемая дата родов, которую назвали врачи, — через три недели после свадьбы. Эта новость смутила невесту, она засомневалась в способности гостьи принимать активное участие в празднике и выполнять обязанности подружки и поэтому отказалась оставлять ее в этой роли.

В свою очередь, будущая мать заверила пару, что чувствует себя хорошо и никакого риска не видит. Ее объяснение не удовлетворило невесту, и она по-прежнему настаивала на том, чтобы гостья просто наблюдала за праздником, без участия в девичнике и сборах. Она также добавила, что платье подружки не налезет на огромный живот сестры жениха.

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В итоге между женихом и его родственницей начал назревать конфликт, но, несмотря на это, невеста продолжила стоять на своем. Она обратилась к пользователям Reddit и попросила их оценить ее поведение в сложившейся ситуации и дать советы, как вести себя дальше.

Пост набрал больше тысячи комментариев, в большинстве из которых пользователи осудили поведение невесты, и предложили ее жениху еще раз подумать, готов ли он связать свою жизнь с таким человеком.

Ранее сообщалось, что невеста попросила жениха с разноцветными глазами изменить внешность ради свадебных фото. У ее избранника гетерохромия: один его глаз карий, а другой — голубой.

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Евгения Черкасова
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