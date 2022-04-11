Путин дал Промсвязьбанку срок для открытия отделений в Крыму

Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму и Севастополе до 1 октября

Промсвязьбанк должен открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября. Соответствующий срок следует из поручений, данных президентом России Владимиром Путиным по итогам совещания, которое состоялось 17 марта. Документ опубликован на сайте Кремля в понедельник, 11 апреля.

Кроме открытия отделения, банку поручено обеспечить «внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях».

Об официальном начале работы в Крыму Промсвязьбанк сообщил ранее в апреле. Отмечалось, что банк будет оказывать весь спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам.

При этом получать потребительские кредиты новым клиентам предлагается в отделениях банка в Краснодарском крае. Также подать заявку можно через мобильное приложение или кол-центр.