Назван срок перехода на полностью российские поезда

Минпромторг заявил, что к 2024 году железнодорожная техника станет полностью российской

К 2024 году все поезда и детали к ним в России могут стать отечественными. Такой срок полного импортозамещения железнодорожной техники назвали в Минпромторге, пишет ТАСС.

Глава министерства Денис Мантуров на совещании с руководителями крупнейших предприятий железнодорожного машиностроения страны обсудил ситуацию в отрасли и меры поддержки. Представители сферы заверили, что обладают всеми необходимыми мощностями для увеличения объемов производства.

«Руководители компаний отметили готовность к дальнейшему наращиванию выпуска продукции для полного удовлетворения внутреннего спроса — уже к 2024 году они планируют выйти на полностью импортозамещенную продукцию», — заявили в Минпромторге. По оценкам ведомства, сейчас на долю российских деталей в железнодорожном машиностроении приходится около 92 процентов, а основным потребителем продукции традиционно являются «Российские железные дороги» (РЖД).

Кроме того, на отрасль предложили распространить программу Фонда развития промышленности (ФРП) — сейчас она предполагает выдачу льготных займов ФРП на производство компонентов для автомобильной, сельскохозяйственной техники и строительно-дорожного машиностроения.

Как пояснили в Минпромторге, в первую очередь ускоренное импортозамещение коснется ключевых компонентов локомотивов, электричек и путевой техники. В ведомстве напомнили, что ранее российское правительство приняло решение по увеличению авансирования со стороны госзаказчиков на закупаемую железнодорожную технику до 80 процентов.

В конце марта концерн Siemens объявил о приостановке контракта с компанией РЖД на покупку электропоездов «Сапсан». В РЖД предположили, что существующий транспорт продолжит ходить. При возникновении проблем запчасти для поездов планируют доработать и искать иные варианты работы.