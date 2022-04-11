Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Аналитик назвал влияющие на курс рубля факторы

Аналитик Сыроваткин: на курс рубля влияют фундаментальные и ситуативные факторы

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал влияющие на курс рубля факторы. Его слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что условно эти факторы можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные.

«Одним из главных фундаментальных факторов, которые будут определять курс рубля в ближайшие месяцы и годы, будет размер и стабильность поступлений в Россию экспортной выручки», — подчеркнул он.

По его словам, основными ситуативными факторы являются прямые и косвенные ограничения на экспорт капитала и покупку валюты. Кроме того, важна и денежно-кредитная политика Банка России, добавил аналитик.

Эксперт также сообщил, что в перспективе, если объем импорта увеличится по мере создания новых логистических цепочек, а валютная выручка экспортеров снизится, российская валюта может ослабеть.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что из-за укрепления курса рубля цены на некоторые категории товаров уже начали снижаться, однако пока только в сравнении с ценами на начало марта. По его словам, прежде всего стоит отметить снижение цен на технику на 20-30 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Силуанов пригрозил судами Западу в случае объявления дефолта
Адвокат предупредил о рисках при оформлении карт зарубежных банков
Правительство выкупит акции пострадавших от санкций приоритетных компаний
Найден самый мощный мегамазер
Юрий Лоза назвал «кастрацией» мировой культуры запрет Достоевского на Западе
Оценена перспектива «смерти» доллара
Двое мужчин организовали ночлег в кабине общественного туалета в Подмосковье
Девушка с волосами по всему телу рассказала о своем недуге и прославилась в сети
Аналитик назвал влияющие на курс рубля факторы
Минфин оценил вероятность заимствований на внутреннем рынке в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.