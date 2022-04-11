Аналитик назвал влияющие на курс рубля факторы

Аналитик Сыроваткин: на курс рубля влияют фундаментальные и ситуативные факторы

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал влияющие на курс рубля факторы. Его слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что условно эти факторы можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные.

«Одним из главных фундаментальных факторов, которые будут определять курс рубля в ближайшие месяцы и годы, будет размер и стабильность поступлений в Россию экспортной выручки», — подчеркнул он.

По его словам, основными ситуативными факторы являются прямые и косвенные ограничения на экспорт капитала и покупку валюты. Кроме того, важна и денежно-кредитная политика Банка России, добавил аналитик.

Эксперт также сообщил, что в перспективе, если объем импорта увеличится по мере создания новых логистических цепочек, а валютная выручка экспортеров снизится, российская валюта может ослабеть.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что из-за укрепления курса рубля цены на некоторые категории товаров уже начали снижаться, однако пока только в сравнении с ценами на начало марта. По его словам, прежде всего стоит отметить снижение цен на технику на 20-30 процентов.