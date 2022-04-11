Пентагон прокомментировал заявления об уничтожении словацких С-300 на Украине

В Пентагоне заявили, что у США нет информации об уничтожении словацкой системы ПВО С-300

В Пентагоне нет информации о том, что уничтоженная в международном аэропорту города Днепр (бывший Днепропетровск) система ПВО С-300 была из числа тех, что передали на Украину власти Словакии. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Мы видели авиаудар, нанесенный вчера по международному аэропорту Днепра. Мы считаем, что часть его инфраструктуры была уничтожена. Но у нас нет свидетельств, что они уничтожили систему С-300. И у нас нет свидетельств, которые бы позволяли заключить, что эта система была словацкая», — прокомментировал представитель Минобороны США.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг заявление Министерства обороны России об уничтожении зенитного ракетного дивизиона С-300, назвав эти данные ложными.

11 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепр укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, «поставленного Киеву одной из европейских стран». По его словам, также были уничтожены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ).