В ФРГ назвали условие вступления Сербии в ЕС

Глава МИД ФРГ заявила, что для вступления в ЕС Сербия должна поддержать санкции против РФ

Правительство Сербии должно поддержать экономические санкции против РФ. Такое условие для вступления в ЕС назвала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщают РИА Новости

«То же самое касается и других стран на Западных Балканах, которые в эти дни дали четко понять, что они связывают свое будущее, свою безопасность с Европейским союзом. Большинство поэтому придерживается европейских санкций. Поэтому я хочу обратить внимание на некоторые страны, например Сербию», — заявила министр.

Бербок также отметила, что для положительного решения о вступлении в состав ЕС Белград должен поддержать внешнюю политику Евросоюза в отношении европейской безопасности.

Ранее стало известно, что ЕС пообещали «освободить» Сербию от санкций Евросоюза, связанных с ограничениями в нефтегазовом секторе, если она согласится проголосовать за исключение России из Совета по правам человека ООН. С подобным заявлением выступил и сербский президент Александр Вучич, который рассказал про шантаж со стороны Брюсселя.

