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Заслуженный пилот России оценил безопасность полетов на Sukhoi Superjet 100

Заслуженный пилот России Сытник рассказал, что с самолетами SSJ-100 «нет никаких проблем»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заслуженный пилот России Юрий Сытник оценил безопасность полетов на Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и заявил, что «с ними нет никаких проблем». Своими наблюдениями он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Летчик отметил, что критике подвергались только первые выпущенные в России SSJ-100, но впоследствии проблемы, которые всегда возникают у новых самолетов, удалось доработать. «70-е, 80-е по счету самолеты пошли на оценку "хорошо". Сейчас уже больше 200 суперджетов», — рассказал эксперт.

Сытник пояснил, что, даже если в воздухе самолет подает сигналы тревоги или сообщает, что вышла из строя какая-то система, экипаж спокойно выполняет полет, садится в пункте назначения, ремонтирует летательный аппарат и продолжает рейс.

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В начале апреля в Минтрансе сообщили, что в России нашли самолеты для полетов за границу. Из 193 воздушных судов 148 — отечественные лайнеры Sukhoi Superjet 100, остальные 45 — зарубежные самолеты, являющиеся собственностью российских авиаперевозчиков и зарегистрированные в Росреестре.

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Ксения Мельникова
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