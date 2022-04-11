Помощница учителя случайно совратила 14-летнего ученика и попала под суд

WEEK-TV: в США помощница учителя поцеловала 14-летнего подростка и попала под суд

В США попала под суд помощница учителя, совратившая 14-летнего подростка. Об этом сообщает WEEK-TV.

40-летняя Триша Филлиппе уволилась из средней школы города Роанок, штат Иллинойс, после обвинений в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и распространении непристойного контента среди несовершеннолетних. Следователям удалось установить, что Филлиппе отправляла одному из учеников свои обнаженные фотографии и текстовые сообщения сексуального характера.

Позже подросток подтвердил, что трижды оставался с женщиной наедине после уроков. Он заявил, во время последней встречи Филлипе поцеловала его и схватила за пах. Женщина утверждает, что это произошло случайно.

Бывшая помощница учителя уже внесла за себя залог, сумма которого не разглашается, и пока остается на свободе. Следующее заседание суда назначено на 9 мая.

Ранее сообщалось, что 42-летняя учительница из Индии записала на видео оргию с учениками и отправилась под суд. Ролик непристойного содержания распространился в сети, что стало причиной расследования.