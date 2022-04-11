УАЗ отправит сотрудников в вынужденный отпуск

УАЗ в начале мая отправит сотрудников в вынужденный отпуск на шесть дней

Сотрудникам Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) продлят майские выходные за счет ежегодного корпоративного отпуска. Об этом со ссылкой на представителя группы «Соллерс» (головная компания) пишет РБК.

Вынужденный отдых, в которой отправят работников, составит 15 дней. К официальным нерабочим дням прибавят срок с 4 по 6 мая и с 11 по 13 мая. В этот период на заводе будут ремонтировать оборудование, при этом отгрузка автомобилей продолжится. Сотрудники, не задействованные в производстве, смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска, пояснили в компании.

В апреле корпоративный отпуск вынужден был перенести «АвтоВАЗ». Лидер российского рынка остановил производство с период с 4 по 24 апреля. Компания надеется, что за это время ей удастся восстановить цепочки поставок комплектующих и продолжить выпуск автомобилей. Помимо этого, с начала июня предприятие хочет перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России в марте упали на 62,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 55 129 машин. Такая динамика наблюдается на фоне подорожания автомобилей в среднем на 40 процентов за месяц и снижения производства.