УАЗ отправит сотрудников в вынужденный отпуск
Сотрудникам Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) продлят майские выходные за счет ежегодного корпоративного отпуска. Об этом со ссылкой на представителя группы «Соллерс» (головная компания) пишет РБК.
Вынужденный отдых, в которой отправят работников, составит 15 дней. К официальным нерабочим дням прибавят срок с 4 по 6 мая и с 11 по 13 мая. В этот период на заводе будут ремонтировать оборудование, при этом отгрузка автомобилей продолжится. Сотрудники, не задействованные в производстве, смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска, пояснили в компании.
В апреле корпоративный отпуск вынужден был перенести «АвтоВАЗ». Лидер российского рынка остановил производство с период с 4 по 24 апреля. Компания надеется, что за это время ей удастся восстановить цепочки поставок комплектующих и продолжить выпуск автомобилей. Помимо этого, с начала июня предприятие хочет перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.
Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России в марте упали на 62,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 55 129 машин. Такая динамика наблюдается на фоне подорожания автомобилей в среднем на 40 процентов за месяц и снижения производства.