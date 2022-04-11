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УАЗ отправит сотрудников в вынужденный отпуск

УАЗ в начале мая отправит сотрудников в вынужденный отпуск на шесть дней

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Сотрудникам Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) продлят майские выходные за счет ежегодного корпоративного отпуска. Об этом со ссылкой на представителя группы «Соллерс» (головная компания) пишет РБК.

Вынужденный отдых, в которой отправят работников, составит 15 дней. К официальным нерабочим дням прибавят срок с 4 по 6 мая и с 11 по 13 мая. В этот период на заводе будут ремонтировать оборудование, при этом отгрузка автомобилей продолжится. Сотрудники, не задействованные в производстве, смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска, пояснили в компании.

В апреле корпоративный отпуск вынужден был перенести «АвтоВАЗ». Лидер российского рынка остановил производство с период с 4 по 24 апреля. Компания надеется, что за это время ей удастся восстановить цепочки поставок комплектующих и продолжить выпуск автомобилей. Помимо этого, с начала июня предприятие хочет перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России в марте упали на 62,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 55 129 машин. Такая динамика наблюдается на фоне подорожания автомобилей в среднем на 40 процентов за месяц и снижения производства.

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Платон Щукин
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