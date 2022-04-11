Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Авианосная ударная группа ВМС США отправится в Японское море

Yonhap: атомный авианосец ВМС США Abraham Lincoln отправится к берегам Северной Кореи

Фото: Wikimedia Commons

Атомный авианосец ВМС США Abraham Lincoln в составе авианосной ударной группы (АУГ) впервые за пять лет отправится в акваторию Японского моря для сдерживания «возможных провокаций со стороны Северной Кореи», сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в корейском Минобороны.

По информации агентства, АУГ будет находиться на дежурстве к востоку от берегов Корейского полуострова примерно пять дней. Отмечается, что официальные источники США и Минобороны Республики Корея еще не подтвердили эту информацию.

5 апреля заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея не станет первой нападать на Южную, но применит ядерное оружие, если Сеул пойдет на «военную конфронтацию».

Материалы по теме:
Замерзшие американцы и пленные коммунисты. Редкие кадры «забытой» войны в Корее на снимках лейтенанта армии США
Замерзшие американцы и пленные коммунисты.Редкие кадры «забытой» войны в Корее на снимках лейтенанта армии США
25 января
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля

Ранее сестра председателя КНДР Ким Чен Ына пригрозила Сеулу последствиями за «безрассудную и несдержанную» риторику министра обороны Южной Кореи Со Ука о возможности превентивного удара. По ее словам, эти заявления усугубили отношения между странами и повысили уровень военной напряженности на полуострове.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сдавшихся в плен морпехах ВСУ в Мариуполе
Ворвавшаяся в эфир Первого канала сотрудница получила новую работу
Санкции Европы поставили под угрозу российскую энергостратегию
Дания закупит миллионы таблеток с йодом на случай ядерной аварии
В Херсоне демонтировали мемориал «Небесной сотни»
В ЦБ рассказали о неизбежном снижении ВВП России
Авианосная ударная группа ВМС США отправится в Японское море
Росгвардейцы обезвредили 400 килограммов тротила в Харьковской области
Международная федерация санного спорта отказалась снимать санкции с россиян
Стало известно об операции бундесвера по эвакуации раненых украинцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.