Авианосная ударная группа ВМС США отправится в Японское море

Yonhap: атомный авианосец ВМС США Abraham Lincoln отправится к берегам Северной Кореи

Атомный авианосец ВМС США Abraham Lincoln в составе авианосной ударной группы (АУГ) впервые за пять лет отправится в акваторию Японского моря для сдерживания «возможных провокаций со стороны Северной Кореи», сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в корейском Минобороны.

По информации агентства, АУГ будет находиться на дежурстве к востоку от берегов Корейского полуострова примерно пять дней. Отмечается, что официальные источники США и Минобороны Республики Корея еще не подтвердили эту информацию.

5 апреля заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея не станет первой нападать на Южную, но применит ядерное оружие, если Сеул пойдет на «военную конфронтацию».

Ранее сестра председателя КНДР Ким Чен Ына пригрозила Сеулу последствиями за «безрассудную и несдержанную» риторику министра обороны Южной Кореи Со Ука о возможности превентивного удара. По ее словам, эти заявления усугубили отношения между странами и повысили уровень военной напряженности на полуострове.

