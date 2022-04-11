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В России обвинили Европу в «попытке прикарманить» картины

Зампред Совбеза РФ Медведев назвал воровством попытки задержать картины России на Западе
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о ситуации с задержкой отечественных картин в Европе, которые не могут отправить в страну из-за трудностей, связанных с санкциями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев обвинил Европу в «попытке прикарманить» российские картины и назвал воровством попытки задержать их на Западе.

«Что характерно: Достоевского, Чехова, Шостаковича и Пушкина многие европейцы с клиническим удовольствием предают анафеме. А вот временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек вполне готовы прикарманить. <...> Молодцы европейцы, просто красавцы… Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть», — написал зампред Совбеза.

Политик добавил, что бюрократия Евросоюза заставила Финляндию «под надуманными "санкционными" предлогами» оставить на границе картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, которые выставлялись в Италии и Японии. Благодаря «колоссальным усилиям» Россия добилась выдачи разрешения на перевозку работ.

В той же публикации Медведев назвал ситуацию с картинами России в Европе хорошим уроком всему миру. Для сотрудничества в области культуры он призвал выбирать «нормальные цивилизованные страны, для которых международное право — не пустой звук».

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Марина Совина
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В России обвинили Европу в «попытке прикарманить» картины
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