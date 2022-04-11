Джефф Монсон посчитал Яна победителем в бою со Стерлингом

Джефф Монсон посчитал Петра Яна победителем в бою со Алджамейном Стерлингом на UFC 273

Американский и российский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон поделился мнением о противостоянии между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 10 апреля. Об этом сообщает Sport24.

51-летний эксперт заявил, что посчитал россиянина победителем в поединке. Однако он воздержался от критики судей, отдавших бой Стерлингу. По мнению Монсона, в решении судей не было предвзятости.

Ранее 11 апреля стало известно, что Стерлинг заявил о готовности провести третий поединок против Яна в 2023 году. Ян потребовал реванша сразу после боя на UFC 273.

10 апреля Ян уступил Стерлингу раздельным решением в поединке за объединение пояса чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин выразил недовольство судейством и заявил, что его обокрали.

В марте 2021-го Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации. Россиянин нанес запрещенный удар в голову соперника и утратил чемпионский пояс.