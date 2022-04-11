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Зеленский попросил Южную Корею о поставках оружия

Президент Зеленский попросил Южную Корею поставить Украине летальное вооружение

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Южную Корею поставить в республику летальное вооружение. Об этом глава государства высказался, обращаясь по видеосвязи к депутатам южнокорейского парламента, передает РИА Новости.

Он заявил, что Сеул мог бы помочь Киеву военной техникой, и попросил южнокорейские власти о поставках бронемашин, противовоздушного, противокорабельного и противотанкового вооружения.

«У вас есть то, что могло бы быть незаменимым для нас», — подчеркнул Зеленский.

Ранее министр обороны Южной Кореи Со Ук исключил возможность поставок летального оружия Украине. До этого глава южнокорейского МИД Чон Ый Ен сообщил, что Сеул планирует предоставить Киеву гуманитарную помощь на 30 миллионов долларов и довести ее общий объем до 40 миллионов долларов.

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Алевтина Запольская
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