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В ДНР сообщили об освобождении жилмассива Мариуполя от украинских военных

Эдуард Басурин заявил, что жилмассив Мариуполя фактически освобожден от украинских военных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жилой массив Мариуполя освобожден от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

Он оценил ситуацию в Мариуполе и отметил, что жилмассив города был фактически освобожден от украинских войск.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР полностью взяли под контроль мариупольский морской порт. Он также сообщил, что оставшиеся в городе украинские военные были заблокированы на заводе «Азовсталь».

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Алевтина Запольская
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