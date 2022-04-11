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В Госдуме оценили отказ финского комментатора произносить фамилию Овечкина

Депутат Госдумы Журова назвала отказ финского комментатора упоминать Овечкина русофобией
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила отказ финского комментатора произносить в эфире фамилию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Журова обратила внимание на анекдотичность ситуации. Она назвала поведение финского комментатора русофобией и предвзятостью. «Человек пытается побить все рекорды и приближается к тому, чтобы это сделать, а его нет в понимании других», — отметила она.

Ранее 11 апреля издание IS сообщило, что комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен перестал упоминать фамилию российского нападающего. Журналист озвучил свою позицию: он принял решение не произносить фамилию Овечкина в эфире в связи с ситуацией на Украине. Кайнулайнен избегал упоминаний за счет пауз и замен. В частности, он называл Овечкина «капитаном Кэпиталс» и «восьмеркой».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 70 матчей в Национальной хоккейной лиге. Россиянин забросил 45 шайб и сделал 38 результативных передач.

Николай Костюков
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