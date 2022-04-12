103-летний мужчина решил завести побольше детей и женился на 37-летней женщине

103-летний долгожитель из Ирака Фархуд аль-Мансури женился, чтобы завести побольше детей

Хаджи Мухейлиф Фархуд аль-Мансури, родившийся в 1919 году, решил жениться в третий раз, чтобы завести еще больше детей. Об этом сообщает Arab News.

103-летний житель Ирака, который уже является отцом 15 детей и, как утверждает издание, сотен внуков, захотел сыграть новую свадьбу после того, как от него ушла вторая жена. Избранницей долгожителя стала 37-летняя женщина, церемония состоялась в начале апреля.

Как рассказал один из сыновей Аль-Мансури, пожилой мужчина несколько месяцев ждал возвращения второй жены и решился на третий брак только после того, как этого не случилось. Сам долгожитель утверждает, что ничего не хочет от своих детей, а только молится, «чтобы Всевышний благословил их и не оставлял его самого».

Как выяснило издание Arab News, мужчина далеко не самый многодетный отец в своем семействе. У его 72-летнего сына 33 ребенка от девяти браков.

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